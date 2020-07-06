台股今（6）日成交量合計上市櫃爆出逾3,400億大量，而據最新統計數據顯示，市場已發揮「西瓜偎大邊」效應，使龍頭券商元大證券不僅當日就囊括近千億的下單量，同時更再大步拉開對其他券商的領先差距，現在市佔率已續攀升到13.77%的新高水準，亦為元大證券成立以來最高紀錄。

元大金內部最新統計顯示，元大證券經紀業務昨日台股承接買單、賣單的總業務量高達948億元，已創下近年來最高紀錄；元大金為目前國內獲利前五大金控裡，唯一以龍頭券商之姿起家的金控，而如今大盤走多頭如火如荼，元大金更集結旗下證券、投信之力，除了現有的經紀業務身為龍頭券商的優勢之外，投信亦發行包括高股息龍頭基金、硬5G ETF等台股相關金融商品，可說集結整個金控集團之力，發揮子公司之間互相支援的綜效，悉數囊括身為證券型金控在此波多頭氣勢所能掌握的市場商機。

根據元大金內部對元大證券今年以來成交量的統計，今年以來元大證券成交量的前三大，分別是今日、1月30日及6月11日，所接獲的買、賣單總成交量分別為948億、932億、870億，而當時的上市及店頭市場成交總量（買賣單並計一單）分別是3,442億、3,397億、3,108億。

而元大金除了透過現有經紀業務的優勢直接由元大證券出面囊括散戶或法人戶的下單之外，元大金旗下元大投信所發行的高股息龍頭基金亦回頭發揮對經紀業務的加持效果。金融圈人士指出，目前基金下單依法以3成為限，可下單給同一集團的券商，目前元大投信所發行的高股息龍頭基金總規模已將上看540億，應有逾百億的單可下給元大證券，這也是整個元大金集團跨售綜效的另一發揮。

而散戶對整個台股大盤的看好，元大金相關的內部統計也有跡可循。據元大內部統計，高股息龍頭基金每日的新增量大約2,000萬元左右，不過只要碰到大盤回檔，當日就有約億元的新資金進入，可見得客戶也從基金商品在尋找切入市場、擁抱台股商機的買點。

元大主管並引述最新統計指出，龍頭基金今日的淨值已有11.37元，整個基金部位的漲幅在2.34%，相對於今日大盤上漲1.74%，基金操盤表現比起大盤領先大約3成至4成。

(工商 )