IHS Markit數據顯示，香港6月製造業採購經理指數（PMI）由5月的43.9回升至49.6，創下2018年4月經濟低迷以來最高，貼近50的榮枯線，顯示營商環境接近回穩。

香港信報報導，最新PMI數據顯示，香港6月營商環境隨防疫措施逐步放寬而有所回穩。業務活動量和新接訂單量的跌速明顯放緩，創兩年多來最低。相對先前數月，企業溫和地擴充人手、增加採購活動；惟整體仍看淡經營前景，對疫情大流行的長遠經濟影響顯得憂慮。

絕大多數受訪公司表示，僱用水平維持不變，企業月內增加採購，出現自2018年3月中美貿易緊張以來首度增長。惟因企業憂慮疫情對經濟活動的長遠影響存在不確定性，整體的營商氣氛依然疲弱。

IHS Markit首席經濟師Bernard Aw表示，鑑於防疫措施進一步放寬，香港私營經濟6月份出現回穩跡象。不過，調查數據顯示，企業的外部需求依然疲弱，特別是來自中國的銷情仍未能恢復正常水準，而企業又繼續憂慮疫情會對經濟活動構成長遠影響，因此，香港經濟能否強勁復甦，還須看全球經濟於未來數月的回升能力。

(工商 )