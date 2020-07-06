因應桃園人口快速成長，未來30年人口將達到300萬人，現有桃捷路網將無法滿足人口發展需求，桃園「第二階段都會區捷運系統路網計劃」，未來將增加11條捷運路線，屆時捷運服務人口覆蓋率將從現有44%（約131萬人），提高至70%（約210萬人），近日舉辦多場地方說明會。

桃園市捷運工程局局長陳文德表示，捷運路第二階段路網，規劃出桃園未來30年的捷運發展願景，第二階段捷運路網新增加了「桃園中壢平鎮線」、「平鎮龍潭線」、「桃園蘆竹線」、「桃園航空城線」、「大園觀音線」、「桃園青埔線」、「棕線延伸市區段」、「中壢新屋線」、「內壢宋屋楊梅線」、「綠線延伸大溪段」、「林口龜山線」等11條路線，除了綠線延伸大溪段是綠線的延伸支線，採中運量系統外，其餘路線皆以輕軌系統規劃。

陳文德表示，桃園在升格後，人口及產業不斷成長，桃園人口至今已超過225萬人，預計2051年人口可達到300萬人，屆時三心六線捷運路網將無法滿足都市及人口發展需求。

為了因應下個階段的交通需要，在三心六線路網的主架構下，考量人口密度、旅運需求、交通瓶頸等因素，以三角蛛型路網再延伸規劃，增加11條路線，讓民眾搭乘捷運時有更多路徑選擇及轉乘點。

如「桃園中壢平鎮線」可紓解桃園中壢區間上下班尖峰時間的交通壅塞，縮短通勤時間，擴大周邊土地開發；「桃園蘆竹線」串連虎頭山，南崁溪，竹圍漁港等景點，創造觀光旅遊新路線；「桃園青埔線」從桃園市立體育場經小檜溪，中路，大竹再到青埔，捷軌高鐵運輸，提升高鐵桃園站的轉運價值。

(工商 )