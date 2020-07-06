行政院推出振興三倍券，經濟部部長王美花今（6）日宣布，在預購的部分將加開一輪，也就是在7月8日至12日還可以繼續預購，而在這一輪預購者的領券時間會落在7月22日至31日。

王美花表示，預期各大超商在這一輪將會延續預購加碼活動，但加碼活動將由四大超商來宣布，目前也確定由現在的1,200萬份「加印」，但預估增加的數量仍待討論。

(工商 )