歐、美地區逐步解封，帶動外銷代工客戶整體下單及拉貨力道回升，美(吉吉)(8466)6月合併營收2.59億元，月增7.52％，年減16.75%，第二季合併營收為7.37億元，較前1季成長16.64％，上半年營收13.69億元，較去年同期減少23.2%。

美(吉吉)表示，受惠歐、美地區逐步解封，帶動外銷代工客戶整體下單及拉貨力道回升，已挹注整體營收表現連續2月逐步提升。雖然上半年受疫情影響整體生產出貨及客戶拉貨表現，但是，外銷代工主要客戶、自有品牌經銷商等庫存水位偏低的情況下，隨著全球逐步恢復經濟活動，有助於帶動客戶庫存回補需求，並挹注整體產能稼動率提升。

展望下半年，美(吉吉)看好歐美封城陸續解禁的需求反彈，結合目前產品銷售結構優化、自動化效益等策略，可望帶動整體獲利能力明顯提升，未來台南廠建置的效益也可望朝優於原本設定的目標發展，目標於今年第4季工廠外部完工，並且於明年第1季逐步進入量產階段挹注營運貢獻。

(時報資訊)