半導體檢測廠-閎康(3587)6月合併營收為2.54億元，年成長16.49%，再創單月新高，全球半導體檢測需求持續增加，閎康樂觀看待下半年業績，並全力衝刺高獲利業務，將毛利維持在一定水準之上。

閎康是國內首家以材料分析(MA)為主的專業實驗室，近年則以材料分析、故障分析(FA)及可靠度分析(RA)三項業務均衡發展邁進，由於先進製程不斷邁進，新製程對MA需求殷切，RA、FA則受惠於開案量及測試條件、品項增加，帶動閎康三項業務無畏新冠肺炎疫情維持成長態勢。

受惠來自於5G、AI、HPC等許多新技術蓄勢待發，全球半導體檢測需求持續增加，閎康6月合併營收2.54億元，連續3個月創下單月歷史新高，累計1到6月合併營收14.21億元，較去年同期成長20.23%。

隨著大客戶對先進製程投入速度加快，MA強勁之需求，閎康目前接單供不應求，且放眼未來需求持續，近日已添購新機台接單，由於晶圓代工客戶宣告3奈米製程預計2021年上半年試產、2022年下半年量產，並加速2奈米研發腳步，閎康以MA起家，檢測能力優於競爭同業，加上實驗室24小時不間斷的替客戶提供服務，對研發進度之推進具有關鍵性的貢獻，因而客戶對閎康之服務甚為依賴。

再者，RA、FA則受惠於客戶於開發階段，檢測費用投入增加。隨著製程不斷微縮，且封裝型式往更高度整合的方式走，一旦組成模組後晶片出問題，模組將形同報廢，因而在研發階段用更嚴苛之方式確保晶片品質，是成本最低的方法，隨著預防重於治療的概念逐漸獲得客戶認同，近年RA測試品項、條件及測試時間皆不斷提升，而RA做完若發生故障，需進一步分析故障原因，因而亦帶動FA之業務。

閎康表示，今年台灣實驗室接單量較去年明顯提升，閎康將隨著大客戶腳步，持續往先進製程之MA深耕，RA、FA之需求則受惠於5G、AI、HPC起飛，不僅晶片開案量較往年提升，亦因晶片整合度提高，客戶傾向先做嚴苛之測試而受惠，此趨勢正進行中，閎康過往幾年之投資正好趕上此波需求，樂觀看待下半年業績。

(時報資訊)