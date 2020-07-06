紙本三倍券搶手 經濟部：新增預購時段7／8至7／12 17:252020/07/06 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三倍券太搶手，經濟部透露會增加預購時段。(圖／資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紙本三倍券首波預購即將在7日告一段落，由於預約踴躍，經濟部決定緊急加開預購時段，從7月8日到12日。 15日起，沒有預購的消費者可親赴郵局購買紙本券，為了人潮分流、降低郵局負擔，將比照口罩實名制，以身分證末一碼的單雙號作為分流依據。單號在週一、週三、週五購買，雙號在週二、週四購買，週六單雙號都能買。 經濟部表示，新增的第二波預購時段為7月8日到12日，領券時間為7月22日到7月31日。原本的第二波8月1日到7日則變成第三波。（編輯：潘羿菁）1090706 (中央社) #預購 #7月 #經濟部 #時段 #購買 也許您會感興趣 推薦閱讀 大同狠招爆經營權大戰 經濟部也出手了 12:332020/07/02 財經 一銀挺中小企 再獲金管會、經濟部肯定 19:122020/07/02 財經 三倍券破300萬人 紙本攀至7成 經部：可二波增印 22:422020/07/02 財經 經濟部攜手雲縣府 開發褒忠機械園區 17:302020/07/03 寶島 大同董事變更 經部料將否決 04:102020/07/04 財經要聞 星座理財(7月6日～7月10日)－巨蟹座（6月22日～7月22日）國際趨勢 密切關注 04:102020/07/05 投資理財 星座理財(7月6日～7月10日)－獅子座（7月23日～8月23日） 順市運作 有利可圖 04:102020/07/05 投資理財 經濟部曝光三倍券印製成本 網友傻眼：是有多白癡 10:282020/07/05 生活 羅智強轟「新南向」 諷民進黨政府：嘴說不要，身體誠實 08:512020/07/06 政治 大同變更董事登記准駁 經濟部：本周決定 15:402020/07/06 財經 生活熱門新聞 經濟部曝光三倍券印製成本 網友傻眼：是有多白癡 - 生活 動漫展假coser妹「沒穿內褲掀裙讓人拍」黑森林露出網嚇：想報警 - 生活 假Coser露下體臉書被灌爆！竟嗆：晚上打X太累 - 生活 本周變天時間出爐 氣象局：這兩天雨最大 - 生活 假coser妹露黑森林 校長震怒：已觸法 學校一早立刻處理 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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