成群的高頭蝠倒掛在樹上。（林務局嘉義林區管理處提供／張毓翎嘉義傳真）

冬候鳥北返後，「蝠」氣回來了！迎接夏日，嘉義縣東石鄉鰲鼓溼地森林園區可見各式各樣的留鳥育雛，還能看到在樹上停留、交配的高頭蝠；鄰近園區的四股社區，復育高頭蝠邁入第4年，近年成效良好，成蝠數量大幅增加，民眾賞鳥的同時，不妨到社區尋覓這些夏夜小飛俠的蹤跡。

鰲鼓溼地森林園區導覽解說團隊執行長蔡淑麗表示，每年4月開始，成群的高頭蝠會飛到鰲鼓停留、交配，牠們倒掛在樹上，享受日光浴，模樣十分可愛，一般而言，蝙蝠數量多寡，取決於一個地區的環境優劣，環境如果沒有被破壞，能吸引蝙蝠進入棲息，蝙蝠對人類益處多，牠們主要吃蚊蟲，可說是「天然的除蟲小幫手」。

她回憶，4年前居民發現社區有一棵樹上，聚集了許多隻的高頭蝠，擔心這棵樹若有什麼狀況，這些高頭蝠恐怕會無家可歸，然而小樹變大樹不容易，於是，為了盡快提供高頭蝠一個避風港，號召社區夥伴，找尋有意願的屋主，在他們屋簷掛上「蝙蝠屋」，可惜進駐的不完全是高頭蝠，東亞家蝠也會住；所幸，2年前社區透過水保局獲得20多棵蒲葵樹。

蔡淑麗特別感謝那位捐贈樹木的老先生，以及水保局提供的移樹、植樹經費，她說，蝙蝠喜歡住在蒲葵樹、華盛頓椰子樹上，但華盛頓椰子樹為外來種，復育過程中，也希望以種植原生種蒲葵樹為主，目前高頭蝠已進駐其中4棵，大家都很欣慰，邀請民眾假日來鰲鼓一睹可愛又有趣的高頭蝠和留鳥寶寶。

另外，林務局嘉義林區管理處於7月21日至9月6日舉辦「蝠爾摩斯的挑戰」線上學習單及著色卡活動，邀請您動動手指，即有機會抽中台灣蝙蝠圖鑑、綠色保育認證白米，或是可愛的蝙蝠布偶、蝙蝠運動毛巾及蝙蝠書籤等幸蝠好禮，詳情可至FB「鰲鼓濕地粉絲團」或電洽東石自然生態展示館。

(中時 )