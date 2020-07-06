香港食環署檢驗出新東陽進口的魚鬆汞含量超標，桃園市衛生局6日於工廠上班日派員到現場稽查，經查後發現魚鬆是由高雄某冷凍食品股份有限公司進口，新東陽僅調味及包裝。依食藥署規定我國僅抽驗原物料且並未超標，但針對罐裝成品也已經抽驗並送至食藥署評估，由高雄進口的魚鬆會再請高雄市政府衛生局進行調查。

日前香港食環署檢驗出新東陽進口的魚鬆產品含汞量為0.81ppm，超過香港標準值0.5ppm，衛福部食藥署回應，台灣是針對原物料做抽檢，且甲基汞限量標準為每公斤1毫克，因此未違法。桃園市衛生局於工廠上班日派員到現場稽查，發現產品是由鮪魚及旗魚所製作而成的，且由高雄某冷凍食品股份有限公司進貨魚鬆，新東陽僅負責翻炒調味製作，接著包裝出貨。高雄某冷凍食品股份有限公司的鮪魚碎肉是自己進口，旗魚碎肉則是由高雄另一家公司進口。

目前台灣針對甲基汞限量標準為每公斤1毫克，新東陽魚鬆汞含量為0.81ppm，因此在台並未觸法，但衛生局現場也抽驗了新東陽的罐裝成品，送至食藥署檢驗評估，至於高雄原公司所提供的原料魚肉，請高雄市政府衛生局進一步了解是否符合國內標準。

(中時 )