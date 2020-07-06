這種尷尬狀況該怎麼破冰，國外一名男網友，與妻子離婚10多年，為了解決生理需求，有「感覺」的時候就會到私人性愛俱樂部放鬆一下，想不到某次他竟然在俱樂部裡遇到兒子，脫光個精光正在與別人發生關係，父子關係降到冰點，讓他著急上網PO求救。

這名來自英國的51歲網友，PO文表示前妻離婚後，經過朋友介紹下，成為一家私人俱樂部的會員，俱樂部管理相當嚴謹，且在裡面可以「隨意快樂」數個小時，盡情發洩生理需求。新冠肺炎爆發的前幾天，男網友再次前往俱樂部，喝了一點酒，接著脫光衣服，打算挑個正妹放鬆一下。

當他經過其中一間房間，看到幾名男子正在觀看一對男女進行性行為，這時那位裸男突然轉過頭，與男網友對到眼，想不到竟然是自己的兒子，雙方瞬間尷尬到極點！之後兒子不回男網友訊息、也不接電話，父子關係產生嫌隙。

男網友說原本與兒子關係很好，幾乎每天都會通電話，「兒子29歲目前單身，所以他在這裡其實很合理，且這是他的私生活，但當下真的很尷尬」；網友看完文章留言建議，兩人應該像個男人一樣溝通，直接約見面，不該讓這種狀況毀掉兩人感情。

(中時電子報)