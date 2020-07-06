殲20和殲31誰更適合上艦？美軍兩棲攻擊艦 滿載10架F35B

陸媒近期報導大陸正在研製新一代隱形戰機，並將於2021年試飛，研究大陸軍事的俄羅斯專家分析稱，大陸新一代隱形戰機很可能是以殲-31為平台所研製的新一代垂直起降殲擊機，若從2021年開始測試，大概會進行4至5年。目前在建的3艘075型兩棲攻擊艦完成後，就會使用這型類似美軍F-35B的垂直起降隱形戰機。

俄軍事專家瓦西里．卡申在《俄羅斯通訊社》專欄中指出，陸媒新一代隱形殲擊機的細節暫未公佈，但確知大陸正在繼續研製幾款下一代戰鬥機，其中包括以殲-20和殲-31為平台研發新的改型產品以及不同類型的無人機，積極擴增其空中作戰能力。

卡申表示，研製新型戰鬥機需要大量人力物力，還要耗時多年。殲-31「鶻鷹」多年一直處於測試階段，以驗證它的不同技術新方案。針對殲-20也在進行不間斷的完善工作，完全有可能，將對使用了提升性能的全新發動機和優化航空電子設備的殲-20進行測試。

卡申認為，大陸近幾年很可能來正以殲-31為平台研製下一代垂直起降的隱形殲擊機。如果在最新的飛行測試新聞中所指的是這種飛機，那麼這將對解放軍有非常及時的重大意義。

他指出，目前2艘大陸自製排水量4萬噸的075型大型兩棲攻擊艦已經下水。考慮到竣工和測試時間，預計它們將於2023年至2024年交付海軍服役。而如果在2021年開始進行垂直起降戰機的測試，預計需要持續4—5年，目前正處在不同建設階段的3艘075型兩栖攻擊艦（含已下水的2艘）建成後就將準備使用這款垂直起降戰機。

如此一來，卡申說，大陸將出現3艘輕型航空母艦，海軍航空聯隊數量可能會超過日本出雲級輕型航母（之前的直升機驅逐艦）。新飛機將使大陸具有在境外部署軍隊的能力。例如，位於吉布地的大陸軍事基地沒有自己真正的飛機跑道，該必要時可部署下一代垂直起降戰機。

最終，卡申認為，大陸下一代戰機將會積極推動出口，讓許多國家打算購買的通用型兩棲攻擊艦使用，這種在特殊情況下可作為輕型航母使用的大型船艦，可以成為與美國互信度不高國家的選項，或是做為昂貴F-35B戰機的替代品。

(中時電子報)