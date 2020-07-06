振興三倍券在7月15日即將上路，各縣市推出的現金加碼不斷，台中至今依然僅有提供空幻的抽獎機會。市議員賴佳微、江肇國、蔡耀頡6日說，他們日前議事堂上質詢市府振興方案，事隔13天依然無具體方案出爐！市府經發局指出，加碼優惠配合暑假及中央安心旅遊方案，敬請期待。

賴佳微說，台中市三倍券加碼方案，當時她們就要求市府如不加緊公佈，很容易讓振興券的大餅被外縣市分食！看到外縣市現在不斷用現金加碼，台中市還是只有提供用現金購物就有的抽獎機會，那民眾用現金消費就好了，何必要在台中使用三倍券？

蔡耀頡表示，盧市長當時答應會在一週內公佈，還強調會有驚喜！現在很多人已經綁定振興三倍券，不少家長也已經看哪個縣市的三倍券現金加碼更多而訂好飯店房間了，我們的驚喜何時才要宣布。

江肇國指出，盧市府遲不把最划算的方案給推出，放任振興券的商機逐漸流失。台中目前傾全力舉辦的台中購物節，若沒有搭配三倍券的加成，很有可能會稀釋掉台中購物節的效益；請市府儘速兌現承諾提出現金加碼方案，讓振興三倍券能夠真的在台中最好用。

經發局表示，為吸引民眾使用「振興三倍劵」在台中消費，市府自今年6月上旬即跨局處研商加碼優惠方案。考量振興三倍券將於7月15日開放流通，市府將配合中央時程，於7月13日舉行記者會，由市長親自公布台中市加碼方案，讓民眾調配振興三倍券使用時機。

經發局強調，加碼優惠配合暑假及中央安心旅遊方案，內容涵蓋旅行住宿、夜市美食、產業故事館、觀光工廠、休閒農場等豐富遊程及消費優惠，敬請期待。

此外台中購物節已於日前開跑，活動時間與「振興三倍券」啟用時間重疊，今年活動獎項比去年更加多元，歡迎民眾到台中使用三倍券消費抽大獎。

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(中時 )