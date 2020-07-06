陸指部副指揮官少將馬群超說明(海軍司令部提供)

海軍陸戰隊漢光演習發生操舟翻覆造成2死1傷意外。外界質疑為何士兵有穿著救生衣，且防彈鋼板也具有浮力，為何落水士官兵還會溺斃。陸戰隊副指揮官馬群超表示，因背負裝備，即使穿著救生衣潛浮，仍是無法站立起身，而且風浪極大，無法有確切的立足點，海面下是沙，水流急促，無法有確切站立位置。

海軍司令部政戰主任孫常德表示，本次的演戲人園均完成相關訓練，且也有實際額外執行2次自主練習，以及2次組合練習，不久前還在上週五(3日)進行最後1次的組合訓練，行前均由連長進行安全規定說明。

陸戰隊副指揮官少將馬群超表示，桃子園海域海灘探勘結果，為水深最淺1.5公尺，最深則是10公尺。馬群超進一步說明，以他自己170公分身高，既使在最淺水深處，有穿著救生衣潛浮，仍是無法站立起身，而且風浪極大，無法有確切的立足點。海軍官方也補充說明，海面下是沙，水流急促，無法有確切位置。

(中時電子報)