罷免陳柏惟連署站。(取自臉書)

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，全台各地也掀起另一波罷免浪潮，直指多名綠營民代，其中台灣基進立委陳柏惟也被點名。臉書粉專《罷免陳柏惟》今(6日)發布消息，表示罷免行動將正式展開。

《罷免陳柏惟》粉專表示，「刪Q行動，正式啟動」，並指出，「不要懷疑我們的決心，不要失去我們的信心，不要小看我們的恆心」，同時也公布罷免陳柏惟的「刪Q行動」第一個連署站的位置，位於台中市霧峰區民生路50號，早上8:00到中午12:00開放連署。

該粉專指出，為了避免中選會刁難，所以現在採取先留資料，時間一到再由他們跟大家聯絡簽署正式連署書的形式，而如果大家願意當然也可以先簽連署書那是最好的，只是可能也要有簽第二次的心理準備，其他連署站將會陸續設置中，敬請期待！此外，因預期罷免行動需要大量人力，該粉專歡迎有意願擔任志工的朋友們跟他們聯絡，「一起創造歷史，刪Q！」

網友們也回應，「此人非罷不可，加油」、「前天已簽，大家加油」、「祝福，發揮愚公移山的精神」；還有網友問，「什麼時候到沙鹿？」該粉專回應，「預計這兩週就會找好地點，再給我們一點點時間，謝謝大家」。

(中時電子報)