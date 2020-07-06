國立中山大學與屏東縣共同簽署合作備忘錄，雙方將攜手合作提升偏鄉醫療品質。未來若遇大規模傳染病發生，中山醫學院人才及醫學技術將可第一時間支援偏鄉，提升屏東地區居民醫療服務品質。

數據指出，全國每萬人口的醫師數約為29.28人，但屏東僅約18.44人。屏東縣長潘孟安表示，台灣城鄉醫療資源落差嚴重，屏東縣人口老化情形嚴重，缺乏大型教學醫院，公費醫生人力也不足，部分衛生所過去連主任也沒有。

針對新冠肺炎導致全台醫療人力、設備吃緊議題，中山大學校長鄭英耀表示，中山有電機系打造的全球第一套「非接觸式生理感測系統」，可24小時遠距偵測患者的呼吸、心跳及體溫，能協助醫院遠端監測病患生理情形，降低交互傳染風險。

「毒藥物暨生醫快篩研究中心」研發雷射大氣質譜儀，1分鐘內可從患者皮膚和體液測出毒藥物種類，未來可進行新冠病毒快篩。此外，「氣膠科學研究中心」有新型冠狀病毒透過PM2.5傳播、誘發病症成因與解方的研究。「晶體研究中心」則有閃爍晶體應用在正子顯影偵測器核心元件，可診斷偵測小至4mm的腫瘤，協助國人及早應對惡疾。

鄭英耀強調，全國4所公立大學醫學系有3所集中於台北區，1所在台南，高屏澎東為零。未來若以中山大學為高屏澎東樞紐，可協助中央衛福部與地方衛生局，設計各醫療機構間互補合作模式，有效整合醫療資源，改善偏鄉醫療人力不足的現況。

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(中時 )