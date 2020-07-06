◎圓仔七歲生日趴 萌嗑特製蛋糕

7月6日是台北市立動物園大貓熊「圓仔」7歲生日，園方特地舉辦「圓粉慶生派對」營隊活動，邀請近百民眾一起為圓仔慶生，動物園保育員更以烤臭豆腐、大腸包小腸、珍珠奶茶等7種台灣小吃為主題，製作專屬生日蛋糕，讓圓仔品嘗，超萌模樣讓民眾直呼「好可愛！」

◎蘇花改龜速車 宜蘭警方開出第一單

蘇花改在今年6月20日最高速限從60公里提升到70公里，並規定最低速限50公里，7月1日起警方加強執法，今天（6日）警方表示，首張低於最低速限的罰單，是在4日下午開出，處駕駛人1200元以上至2400元以下罰鍰。

◎高溫假函請教育部研議 侯友宜：爭取前瞻補助裝冷氣

高溫到底要不要放假，新北市教育局今函請教育部研議，新北市長6日受訪時指出，最近前瞻撥了4000億元，希望教育部能跟行政院協調，1000億撥給把全台灣各縣市，全國一起改善電力，新北市冷氣裝設將近3成，電力改善後馬上就可裝上冷氣，讓國中小學生都有舒適環境。

◎《海上鋼琴師》義大利電影配樂大師顏尼歐 享耆壽91歲

義大利電影配樂大師顏尼歐莫利克奈（Ennio Morricone）上週因摔傷引起併發症，逝世於羅馬，享耆壽91歲。顏尼歐一生參與500多部電影，其中最有名莫過於《荒野大鏢客》主題曲，配樂旋律深入人心，成為群眾文化記憶一部分。此外，膾炙人口的作品包括了《新天堂樂園》、《教會》、《四海兄弟》、《荒野大鏢客》、《海上鋼琴師》等配樂。在台灣最耳熟能詳的則是《霹靂布袋戲》中《黑白郎君》早期搭乘幽靈馬車時的出場配樂，出自他於1982年美劇《馬可波羅》的〈La grande marcia di Kublai〉一曲。

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(中時電子報)