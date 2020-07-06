大陸與印度兩個多月來，在加爾萬河谷(Galwan Valley)的未畫定邊界發生多起衝突，現在大陸軍方似乎選擇撤退。印度信任報(Press Trust of India )稱，共軍正在拆除帳篷。

防衛世界(Defense World)報導，印度信任報在推特上說：「解放軍從加爾萬河谷某些地撤除帳篷，這似乎是撤軍的第一個跡象。」

三天前，印度總理莫迪（Narendra Modi）訪問附近的列城（LeC），慰勞當地的守軍。另外，印度和大陸的高級軍事領導人，也曾舉行了幾輪會談，希望局勢不要進一步惡化。

外界並不知道這些努力是否達成雙方的共識，僅知道，大陸選擇撤離，真是戲劇性的轉折。

印度已開始通過一些對大陸的經濟制裁，包括禁止使用源自大陸的手機應用程式，以及取消、擱置先前的幾份經濟往來合約。

過去幾個月，衛星照片顯示共軍有明顯的帳篷搭建，至少可容納幾百人。除了軍事設施外，包括殲-10、殲-11和殲-16等各種戰鬥機、牽引火砲、戰車，都運到中印邊界附近的基地，比在西藏舉行高原演習。

相同的。印度也將向邊界運兵，除了戰車與士兵以外，還派出Mi-17、CH-47等運輸直升機、AH-64阿帕契攻擊直升機，空中也有Su-30MKI、MiG-29UPG、幻象 2000等各式戰機在該區域巡航。

(中時電子報)