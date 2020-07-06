嘉義市第一間提供長照服務的合作社「樂善照顧服務勞動合作社」5日成立，未來將以「在宅醫療」立足點出發，與社區緊密融合在一起。（呂妍庭攝）

嘉義市第一間提供長照服務的合作社「樂善照顧服務勞動合作社」5日成立，以「在宅醫療」為出發點的據點，既提供長照諮詢，也是長照C據點，還是照顧咖啡茶館，未來透過專業團隊分工合作，與社區緊密融合在一起。

樂善照顧服務勞動合作社由台灣在宅醫療學會副秘書長劉懿德發起，成員包括優好社區長照機構負責人鍾承翰、慈恩居家護理所負責人吳俐葦護理師等醫師、社工師、照服員，平均年齡不到40歲，各有專業背景，與台灣既有勞動合作社組成非常不同。

劉懿德說，以合作經濟模式組成的合作社歷經2年討論才成立，初衷就是在社區提供長照居家服務，標榜人人是股東、員工，藉此提升居家服員的薪資水平，尤其樂善的理念就是共勞、共享，加上據點就在社區裡，民眾可隨時走進來。

劉懿德說，合作社除提供服務，也以「茶敘」共享空間作為社區聯繫據點，並提供居民長照照顧、居家醫療的諮詢與媒合，以跨專業團隊合作，支持長輩在家療養，滿足民眾社區照顧、在地安老的期望。

嘉義市社會處長林家緯說，嘉市有24個合作社，大部分是員生消費合作社，樂善合作社是嘉市第一個提供長照服務的勞動合作社，特別有意義，感謝樂善落實在宅醫療的理念，願意跟社區在一起。

(中時 )