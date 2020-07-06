一連一度的白沙屯媽祖遶境活動，6日進入第二天，隨行信徒有為還願、有為祈福，一位林先生與他的朋友一行六人，拿著夾子、邊走邊撿垃圾做公益。（黃國峰攝）

一連一度的白沙屯媽祖遶境活動，6日進入第二天，約有3萬多名信徒隨行。（黃國峰攝）

苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖，5日凌晨展開往北港朝天宮9天8夜徒步進香活動，6日上午行經台中，超過3萬多名信徒緊緊跟隨，有為還願、有為祈福、有邊走邊做公益，其中媽祖神蹟也不斷流傳，一位奉茶水信徒，也講述遇媽祖化身師姐，提點人生，讓他驚喜萬分。

來自台中的賴明蒼先生，開著中型貨車，載著自釀的酸梅汁，停在大度橋抵彰化縣這端，提供冰冰涼涼的酸梅汁給，媽祖信徒們解渴飲用，雖然店招寫著阿婆梅茶舖，賴明蒼表示，自身從事其他行業，梅茶舖只在媽祖遶境期間，由一群人一起開張，隨機找點奉茶，這樣做已經5年了，只是純粹免費服務信徒，相信為媽祖分憂解勞，照顧信徒，大家都能獲得平安喜樂。

賴明蒼也分享媽祖神蹟表示， 3年前大甲媽祖在西螺福安宮晚上11點準備北返，當時與朋友二人一起設攤於西螺大橋及溪州之間，當時有不少信徒經過，突然間在11點15分以後，感覺空氣突然凝結，人車完全不見、樹梢也不會飄動，直到45分，一位「師姐」遠遠走過來，走到攤位前，直指賴明蒼說「你準備了這些東西，給我媽祖的信徒使用，我媽祖很高興，也很感謝你」隨即這位「師姐」對著賴明蒼的朋友說「你們二人中午說的話，我都有聽到，你的職業要改，若不改，你下一關過不去」！

聽到「師姐」如此說，二人當場愣住，全身起雞皮疙瘩，說不出話來，直到回過神來，「師姐」早已輕步離開，馬路也恢復熱鬧，賴明蒼說，我那位朋友，三代都殺豬的，臉長得就像豬臉，中間黑黑的，常常會流淚，經媽祖提點後，他改換職業，至今面色已好很多，遇到媽祖神蹟，讓他至今感念不已。

(中時 )