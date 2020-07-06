達方(8163)6月合併營收為19.6億元，較上月增加0.24%，較去年同月增加13.71%，新冠肺炎疫情引爆全球電動自行車需求，達方電動自行車OBM銷售及ODM代工訂單快速增溫，在鍵盤及綠能產品同步成長下，達方董事長蘇開建表示，綠能產品今年業績可望達50億元，佔公司營收比重將拉升到25%，今年營收會比去年好，希望3年綠能產品營收上看100億元。

受惠於NB及電動自行車需求強勁，達方第2季營運擺脫第1季谷底，第2季合併營收為57.25億元，季增39.27%，累計今年上半年合併營收為98.38億元，較去年同期增加8.91%。

達方長期深耕歐洲及日本電動自行車市場，且當地通路商庫存相當健康，讓公司順利搭上歐洲及日本電動自行車因新冠肺炎防疫需求高成長列車，關鍵零組件-電池更接獲歐洲電動自行車大廠電池長期訂單及大陸電池訂單，帶動公司今年綠能產品營收大躍進。

蘇開建表示，今年綠能產品營收可望上看50億元，較去年大幅成長逾70%，佔營收比重亦可望從去年的15%拉升至25%，公司目標是3年內綠能產品營收上看100億元，佔公司營收比重達30%到40%，成為公司業績新支柱。

儘管受到新冠肺炎疫情影響，下半年產業透明度不高，不過達方預估，下半年業績可望優於上半年，全年營收可望比去年好。

(時報資訊)