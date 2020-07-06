專業特用化學材料通路商崇越電(3388)6月合併營收6.26億元，月增5.97%，年減9.53%，前6月合併營收為36.45億元，年減3.29%，由於新冠肺炎疫情變數未除，崇越電審慎看待下半年市場及商機，透過擴大東南亞佈局以降低經營風險，希望能在不確定環境中達成全年營運向上成長的目標。

崇越電表示，近2年來產業變化較為劇烈，從前年以來的美中貿易戰到今年的新冠疫情，造成供應鏈及消費端的改變，為因應市場的調整，崇越電持續擴大銷售及開發新客戶及新材料，以消費性電子、醫療、車用、運動休閒與化妝品五大產業為主軸，拓展產品開發做為因應外，亦深耕東南亞市場，在印尼雅加達、越南胡志明及河內設立之據點營運已逐步穩定成長。

展望下半年，崇越電表示，新冠疫情仍是影響市場的不確定因素，公司以審慎態度掌握市場動態及商機，以Silicone應用於各行業的關鍵材料利基及整體解決方案深度服務客戶，並擴大東南亞佈局以平衡及降低經營之風險，希望在不確定的經濟環境中仍能達成全年營運向上成長的目標。

(時報資訊)