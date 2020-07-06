一名女子小花（化名）在基隆租下套房，專門提供給泰國籍女子從事性交易，並透過友人小美（化名）在LINE群組上廣發訊息招攬客人上門，她再從中抽取一半仲介費。警方獲報後前往逮人，也從小花車上搜出295個未使用的保險套、10瓶潤滑液。法院審理後，判小花4個月有期徒刑、得易科罰金12萬元。

根據判決，2019年8月間小花提供她承租的套房給泰籍女子從事性交易，並且讓友人小美透過LINE群組發文攬客，每次性交易的價碼是3000元，小花會再從中抽走一半的仲介費。

警方在女仲介車上搜出295個保險套。（示意圖／Unsplash）

警方獲報後，在同年同月30日晚間持搜索票前往逮人，當場就在房間內搜獲1個已使用的保險套、2瓶潤滑液、87個未使用的保險套，和性交易的犯罪所得4500元。另外，更在小花的車上找到295個未使用的保險套、10瓶潤滑液。

檢方依法將她送辦，小花於偵查期間仍否認犯行，辯解自己並未帶泰籍女子入住，平常僅送便當、幫忙打掃環境而已。然而檢方卻認為車上擺放如此多的保險套、潤滑液很不尋常，且監視器也有拍到小花帶領泰籍女子入住套房的畫面，因此不採信她的說詞，仍將她起訴。法官審理後將小花依「觸犯圖利容留性交罪」判處4個月有期徒刑，得易科罰金12萬元，可再上訴。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)