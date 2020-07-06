韓國瑜女兒韓冰（左）、雲林縣觀光局長陳璧君（右）。（取自陳璧君臉書）
韓國瑜女兒韓冰（左）、雲林縣觀光局長陳璧君（右）。（取自陳璧君臉書）

張榮味女兒張嘉郡傳喜事，與周柏吟結為連理，觀光處長陳璧君臉書公開祝福「百年好合、永浴愛河！」證實此事，韓國瑜女兒韓冰也現身祝福。

(旺報 )

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