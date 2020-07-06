張榮味女兒張嘉郡傳喜事 韓冰現身祝福 17:432020/07/06 旺報 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 張嘉郡（右二）、周柏吟（左二）。（取自陳璧君臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜女兒韓冰（左）、雲林縣觀光局長陳璧君（右）。（取自陳璧君臉書） 張榮味女兒張嘉郡傳喜事，與周柏吟結為連理，觀光處長陳璧君臉書公開祝福「百年好合、永浴愛河！」證實此事，韓國瑜女兒韓冰也現身祝福。 (旺報 ) #張榮味 #張嘉郡 #韓冰 #周柏吟 #陳璧君 也許您會感興趣 政治熱門新聞 連任有望？台中最新民調 盧秀燕支持度曝光... - 政治 罷韓後的高雄出現奇景 網驚：創新喔！ - 政治 「罷免陳致中」連署竟破萬！發起人證實將... - 政治 沒有韓國瑜的高雄變了？楊明州千字文回擊：不能被潑髒水 - 政治 海軍陸戰隊操演意外…昔登陸艇進水22死 失蹤大兵死狀慘託夢妻 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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