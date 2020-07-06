繼英國政府表示最快今年內開始逐步淘汰中國大陸科技大廠華為參與英國5G建設並擬於半年內停止安裝並拆除華為設備後，衞生大臣韓考克5日表示，華為必須符合英國提出的條件，方可參與英國5G建設。軍情六處（MI6）前局長也說，美國封殺華為後，英國也應改變政策。

韓考克說：「我們在今年得提出中期報告，列出多項需要滿足的條件。我確信國家安全委員會會檢視這些條件，作出正確決定，確保我國擁有強大且安全的5G通訊基建。」

英國《金融時報》6日引述政府官員的話，稱美國對華為實施的出口管制後，國安官員對華為能否繼續成為5G設備供應商，存有極大疑問。MI6前局長索爾（Sir John Sawers）也在《金融時報》投書，稱美國封殺華為後，英國也必須改變政策。英國1月允許華為在英國的5G基建扮演有限的角色。

英國數位、文化、媒體暨體育大臣陶敦（Oliver Dowden）6日表示，美國當局祭出制裁，限制華為取得5G設備所需的先進晶片，可能會明顯衝擊華為供貨的可靠性，以及英國是否能安全地使用華為設備。

據悉，情報機關「政府通訊總部」（GCHQ）建議變動有關華為的政策後，首相強森對華為的立場將出現重大轉彎。

(中時 )