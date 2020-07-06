前大法官許玉秀爆料蔡英文總統曾把大法官呂太郎找來，然後當著在場公民團體的面，很嚴厲地把呂太郎喝斥一頓，許質疑「蔡總統懂憲政分際嗎？」國民黨立院黨團總召林為洲要求總統蔡英文踐踏司法憲政應公開道歉，並邀請呂太郎來院說明。

林為洲指出，民主國家的總統，當眾喝斥有權彈劾總統的大法官，在中華民國憲政是史上頭一遭，在國際各國憲法法院史上，也絕無僅有。

林為洲今天在協商時也與民進黨團總召柯建銘為此事起口角，林為洲說，2013年的檢察總長黃世銘因柯建銘涉嫌關說案，親自求見當時的總統馬英九，遭民進黨立委嚴厲抨擊「行政不法」、「違法亂紀」、「將偵查權當作政治鬥爭的工具」，如今民進黨換了位置換了腦袋，甚至更升級至蔡總統無視憲政分際與司法獨立，直接干預並踐踏中華民國大法官，如此恣意專制、戕害司法憲政，讓人嘆為觀止。

林為洲呼籲，立法院應不分朝野共同維護憲政體制，並建請蔡英文總統對於新聞報導有關3月27日喝斥大法官乙事，親自公開向大眾說明釋疑。

林為洲表示，民間團體質疑司法院過去對參、陪審制持開放態度，今卻只接受參審制，且全面攻擊陪審制，甚至抹黑民團推動的兩制一併試行，司法院前後立場不一，難以使人信服，為釐清司法院過去到現在對參、陪審制的立場與態度，同時彌平各界及公民團體之憤怒與疑惑，立法院應先暫停國民參審的立法，並要求司法院再次與大眾說明，以釐清社會各界的疑慮。

(中時 )