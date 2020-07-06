針對大同公司股東會改選爭議案，證期局官員6日指出，已收到經濟部來函，會從三點回覆：包括：大同是否違反股務內控規範、是否影響股東權益、公司治理運作是否合規，會「儘快回覆經濟部」。

證期局指出，已盡力就週邊單位可做的範圍去維護股東權益、維護公司治理健全運作。包括：證交所在2日時就將大同打入全額交割股，藉以提醒投資人注意這家公司，存有財務業務或有公司治理方面的疑慮、其投資風險跟不確定性更高；集保也在進行查核大同的相關股務作業，是否違反公發公司股務處理準則，若有違反將處分該公司不得再自辦股務事務。

另外，投資人保護中心6日也舉行記者會，針對大同公司（2371）於109年度股東常會逕自認定部分股東無表決權並阻礙股東權益之行使等違法情事，認為該公司董事長林郭文艷執行業務有重大違反法令之情事，決議通過對其裁判解任訴訟。

但到底會不會要求重新召開臨時股東會？證期局官員仍維持上周說法，依證交法第36條8項規定，金管會要求限期改選的前提是，董監任期屆滿，董事會未依規定召開股東會改選才適用，但大同已在期限內召開股東會改選，因此不適用該條規定。

證期局官員強調，公司要不要召開臨時股東會得回到公司法第173條規定。也就是持股3％且一年以上的股東，得請求董事會召集股東臨時會。請求提出後15天內，董事會不召集時，股東得報經主管機關許可，自行召集。

(工商 )