卡戶搶振興券綁定信用卡優惠搶破頭登錄無門，公股行庫趁勢開「另扇門」趁機開發新戶，其中兆豐銀今日宣布，對於綁定台灣Pay的振興三倍券名額，比起多數銀行僅限量1萬個名額的限制，兆豐提供的名額總共34,000名，整整多出24,000名，而目前已綁定超過14,000名客戶：「截至7月6日還有近2萬個名額可用！」，最高將可額外抱回1,300元回饋金。

國人瘋搶三倍券的早鳥登錄現金回饋，最引人矚目就是各家發卡行優惠名額瞬間秒殺，網站數度當機，例如台新、永豐等發卡行皆瞬間額滿，銀行業者直言，於大型發卡行的卡友人數與早鳥限量數比例太過懸殊，以及多數卡友無法拿到現金回饋優惠，例如台新發卡量超過548萬張，振興早鳥名額為2萬名，國泰世華發卡量超過690萬卡，振興早鳥名額為2.5萬名，因此上述發卡大行所能拿到振興券早鳥現金回饋優惠的卡友，僅有0.3％。

而兆豐銀此次在台灣Pay的振興券綁定中，在八大行庫裡名列第四大行庫，目前是發卡量第二大公股銀行，相對於多數行庫以1萬名作為早鳥回饋名額限制，兆豐銀此次特別獨家加碼至34,000名，希望發揮鼓勵卡戶即早登錄、即早完成消費的功效，而若合計指定特店20％的最高回饋600元，以及滿額禮、新戶禮、早鳥回饋等所有現金回饋，與政府補貼的2,000元加總，兆豐銀指出，用兆豐銀「台灣Pay」綁定的用戶等於最多可抱回3,300元回饋金。

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