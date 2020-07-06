陳櫻文、劉雨柔、林姿佑、甄莉及楊皓如錄衛視中文台《一袋女王》，分享女人婚後在婆家像客人的親身經歷。陳櫻文公證後，爸爸火速把原本同住的新板特區房子便宜賣掉，讓她至今留著舊鑰匙留念，一直到媽媽在宜蘭買了透天厝，她才有娘家可回，但沒想到有次臨時起意回娘家，竟被媽媽招呼是「客人來了」，急忙打掃的妹妹還抱怨，「妳下次回來可不可以先講一下」。

劉雨柔則是久久回娘家一次，一打開門原本穿著輕鬆的全家人趕緊回房換衣服，節省的媽媽還大開冷氣，細心招呼她吃喝，不想讓劉雨柔在娘家待太久的爸媽還是會已經打擾到他們休息為理由，要趕劉雨柔回家，讓她在節目難過的哽咽說：「只是想賴在沙發上跟家人聊天」，讓人聽了好心酸。

陳櫻文才公證完，爸爸火速賣房。（衛視中文台提供）

劉雨柔認為自己難得回家一趟就是想待久一點，撐到最後一秒，待到11、12點才離開，但爸媽經常9點多就會開始要她趕快回家，看她賴著不走，爸媽還會用「不要打擾他們休息」為由讓她盡快離開，讓她好難過。

(中時 )