七彩湖寧靜絕美，南投縣長林明溱希望結合七彩吊橋，形成生態旅遊線。（廖志晃攝）

信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋，開幕半個月已經有1萬7000多人造訪，還有6萬3000人預購門票，因應人潮湧入，將逐步改善各項設施，調整接駁車載送時間及車次；未來，更希望結合七彩湖，成為生態旅遊新軸線。

縣府觀光處長陳志賢指出，七彩吊橋6月20日啟用後一炮而紅，入園人數累計至6日已逾1萬7000人次，門票營收逾155萬元，網路預售90天票券達6萬3381張。

副縣長陳正昇表示，七彩吊橋開放後，因人潮湧入，就會產生實際的需求，許多民眾反映廁所數量不足，步道沿途也沒有足夠的休息座椅，以及遮蔽陽光的涼亭，還有因為遊客眾多，等待搭乘接駁車的候車時間長等。

縣長林明溱表示，七彩吊橋開放後，回響熱烈，園區需要加強的部分將會持續改善，尤其是接駁車必須隨時視情況調撥車輛，減少遊客候車時間；目前，在吊橋旁及雙龍活動中心都有公廁，將普設指示標誌讓遊客易於尋找，再評估增建公廁；至於涼亭及休息座椅等設施，也會盡速擇適當場所增設，提升遊憩服務品質。

此外，由丹大林道聯結的七彩湖，堪稱是台灣的「天池」，頗具觀光價值，希望觀光局能夠重視、林務局配合，如能順利獲得支持，縣府會積極規畫推動生態旅遊。

(中時 )