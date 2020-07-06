感情中最忌諱「多人遊戲」，但有時卻在不知情的情況下當了小三！俏媽咪林家璜曾交往1名多金公司老闆，男友為了更多的相處時間而安插她當特助，工作輕鬆又坐領高薪，然她一上工就發現不對勁，自己根本中了圈套，成了小三。

林家璜作客《單身行不行》，透露10多年前剛從新加坡回台灣，經友人介紹認識某任男友，兩人陷入熱戀難以分離，於是自己開公司當老闆的男友，索性安插她進公司當特助，工作內容只要幫老闆也就是他個人張羅餐點，其他都不用做，輕鬆跟男友黏TT還能月領5萬高薪，讓她欣喜答應，覺得遇上好伴侶。

不過上工前，男友卻說在公司要展現公私分明，因此他們的關係需要保密，且一進公司，男友就像變了個人一樣刻意保持距離，讓她起疑心，某次她發現財務部經理看老闆的眼神有異，林家璜憑女人第六感直覺他們關係不簡單，果真不久後公司同事就好心叮嚀，別得罪財務部經理，「你不知道財務部經理跟老闆在一起嗎？」。

林家璜一聽氣炸直接找男友對質，「明明財務部經理是你女友，為什麼還把我弄進公司」，沒想到男友坦蕩承認，解釋公司金流都掌握在對方手裡「，「我沒有她，公司會大亂」，林家璜等同「被當小三」，之後男友竟提出以10萬包養，唯一要求是她不要出現在公司裡，讓她氣到當下提了分手，雖然同時丟了愛情跟工作，但她至今不後悔這決定，也奉勸女生不要當小三，更別讓男人覺得女生可以用錢衡量，別被看不起。

(中時電子報)