竑榮實業去年在台南市安定區申請設置水泥產業園區，6日在區公所舉行首次審查會議及現地會勘，多位民代到場聲援，表達反對立場。（莊曜聰攝）

竑榮實業去年在台南市安定區申請設置水泥產業園區，擴建後園區與鄰近住宅區僅一路之隔，引發當地居民反彈，誓言反對到底。（莊曜聰攝）

業者指出這次申請是為了改善老舊設備符合環保法規，並無立即擴廠需求。(莊曜聰攝)

竑榮實業去年在台南市安定區申請設置水泥產業園區，多次說明會中均遭當地居民強烈反彈，但計畫在相關局處原則同意後，台南市政府6日在安定區公所舉行專案小組暨現地會勘會議，近200位中榮里民到場拉起布條、高喊「反對到底、台南市政府惡劣」等口號，表達不滿心聲，要求市府撤銷廠商申請。

竑榮實業申請設置的水泥產業園區面積約有6.2公頃，以預拌混凝土、水泥及混凝土製品及非金屬礦物製造業為主，規模是原本廠區的5倍左右，業者表示，相關行業經營不易，這次申請是因原本設備老舊，為了符合環保規範，並申請變更地目以合法使用，並無立即擴廠的需求。

南市府都發局指出，該案可行性規畫報告經水利局、經濟發展局、農業局等局處原則同意後，才依法辦理開發許可審議，並將收集民意、嚴格把關。

但距離園區不到200公尺的中榮社區里民可不這麼想，中榮社區自救會籌備人王志銘表示，中榮里鄰近南科、樹谷園區，人口成長率是安定區最高，不但吸引建商投資，社區住戶也多是南科從業人員，不蓋商場、公園增強生活機能，卻准許高汙染的水泥產業開發，實在令人匪夷所思。

徐姓居民說，計畫中雖提出環保及道路等設計，隔絕廠區與鄰近社區，但在擴張規模後帶來的空氣、廢水、噪音及交通等問題，誰來替居民設想？翁姓居民說，自己住在這20多年，已經被粉塵汙染困擾多時，現在絕對要站出來。

中榮里里長翁添壽表示，全里2000多位居民已有逾1800人連署反對，一定會抗爭到底，希望市府相關單位不要漠視民意，也有居民希望市長黃偉哲硬起來，用「行政裁量權」解決問題。

(中時 )