「1979年後美台關係特展」在東海大學圖書館舉行，東大校長王茂駿（前排右）、AIT政治組組長裴德禮（前排左）與會。（東海大學提供／陳淑芬台中傳真）

美國在台協會（AIT）與東海大學合作舉辦「1979年後美台關係特展」巡迴展。美國在台協會代表裴德禮在開幕式中表示，希望更多人了解美台夥伴關係，美台關係是「真朋友，真發展」，也是下個40年要努力的、為世界變更好的作為。

「1979年後美台關係特展」巡迴展自6月8日起至8月20日在東海大學圖書館展出，以歷史文物、老照片、口述歷史影片及AR擴增實境等多媒體為主，回顧自1979年《台灣關係法》簽署以來，美台發展的關係與成果。

裴德禮（Bradley Parker）在日前的開幕儀式中表示，他曾在香港和大陸廣州任職，長期以來思考台灣、大陸及美國之間的關係。美台關係非常重要，而現在更為重要，是「真朋友，真發展」，下一個40年所要努力，也是讓世界變更好的作為。

東海大學校長王茂駿6日指出，東大與美國有深厚的歷史淵源，1952年美國在華基督教大學聯合董事會執行祕書方威廉，所提出《我所預見設於台灣的基督教大學備忘錄》是東大創校的教育方針、教學制度等重要指引；東大目前在美國的姐妹校將近50校，聘請大量美國籍教師授課，推動國際接軌並跨領域教育。

東大表示，展覽透過AR擴增導覽介紹及VR虛擬實境體驗等視聽媒體運用，值得一提的是展出口述歷史影片包括有文化、資訊、運動及政治等多面向人物專訪，有旅美職棒投手陳偉殷、數位政委唐鳳、音樂家朱宗慶、前總統李登輝及前美國駐台使館官員默克爾等各領域傑出人物，分享美台關係的經驗。

(中時 )