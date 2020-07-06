幸福川近日因短暫雷陣雨、晴天截流設施關閉，造成水質欠佳情形遭市民詬病，高市府水利局6日完成「水體置換」作業，有效改善水質。另針對沿岸4成尚未進行汙水接管的家戶則進行後巷違建強拆作業，徹底根絕汙染源。

考量近日因大雨停止汙水截流、造成幸福川水質欠佳情形，水利局已啟動幸福川水體置換作業， 5日晚間將橡皮壩立起、進行放水作業，等潮汐滿潮時將橡皮壩倒伏引愛河水源進幸福川完成水體置換作業，6日已完工。

為改善幸福川水質，水利局設置2處橡皮壩、31處截流設施及10台曝氣設施，同時每天自愛河抽水25000立方公尺活水增加幸福川水體流動以及提升水質溶氧，降低臭氣。

水利局表示，相關設備啟用至今已有10餘年，加上海水鹽份的侵蝕，不但老舊且效能大打折扣，目前幸福川「電力系統改善工程」中將先進行第一台循環泵更新。水利局也另外向內政部營建署提出計畫爭取經費，屆時將更新3台循環水泵，恢復水質改善效能。

水利局強調，落實家戶汙水接管工程才是改善幸福川水質的關鍵，今年水利局投入6.16億元，針對上游21000戶家庭進行強拆後巷違建並作汙水接管，未來汙水截流設施可慢慢退場。即便遇上下雨天，幸福川也不會因而水質變差。

(中時 )