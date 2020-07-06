張嫌再次出現時，手把上的物品已消失。（民眾提供／李宜杰台南傳真）

關廟林宅已幾乎遭惡火燒毀。（李宜杰攝）

台南市關廟區上月23日凌晨發生火警，釀平宅內祖孫3代4死悲劇，火調人員初判是電線走火致災，但經警調人員深入追查後，研判恐為人為縱火，屋主林忠益大姨子的男友張嫌，疑因感情糾紛闖林宅後門縱火，並於隔日在關廟一處果園尋短，疑雲重重，警方正全力追查真相。

62歲張嫌於火警當日凌晨，曾騎腳踏車進入林宅所在的四維街。(警察局提供)

警方指出，62歲張嫌於火警當日凌晨，曾騎腳踏車進入林宅所在的四維街，孰料再次出現時，手把上吊著的1袋物品已消失，平宅也於數分鐘後旋即陷入火海，相當可疑。不過，由於當日火勢猛烈，現場物品幾近燒毀，張男手提物品是否為縱火器具不得而知。

火警隔日，張嫌遭發現於關廟區東勢里一處果園旁輕生，現場並無遺書，張嫌尋短的樹頭已遭當地民眾鋸下，現場有祭拜後的痕跡，多數疑點指向張嫌恐為畏罪輕生。

而經警方相驗張嫌遺體後，更發現張嫌右手掌有燒燙傷痕跡，且關廟區山西里住處，還發現1桶近8公升的大汽油桶，幾乎可認定張男為凶嫌，但由於死無對證，且消防署鑑定報告尚未出爐，警方僅能持續蒐集證據，釐清真相。

據悉，張嫌為更生人，2月才出獄，曾與屋主大姨子短暫交往，不過2人感情不睦、經常吵架，附近鄰居也多次目睹張嫌至林宅「嗆聲」，並稱火警救援當天也有回來看，但並無久留。

這起關廟惡火，奪走了61歲屋主林忠益、34歲兒子林家榮、12歲孫子林宇杰與10歲孫女林鈺涵4條人命，而在客廳的54歲東姓妻子、59歲妻子胞姊雖及時逃出，但仍因吸入性嗆傷住院插管治療中。

(中時 )