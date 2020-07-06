台灣動漫創作展本月4日在中山區花博公園舉行，自稱coser的女大生掀裙裸露下體，照片在網路社群瘋傳引發網友熱議，有人說「噁心」、「暴露狂不是cosplay」，警方已經查出女大生身分，並以電話通知該名女子，現人已進入派出所說明。

女大生已修學1年多，與臉書上的學經歷不符，校方已經出面澄清。而女大生行為涉犯刑法第234條公然猥褻罪以及社會秩序維護法第83條，警方將予以偵辦並裁罰。但法界人士表示，刑法的構成要件必須要有猥褻動作，足以滿足他人性慾，至於沒穿內褲公然裸露是否有違法，仍有爭議空間。

另外，警方也將以社維法予以裁罰，但依法必須經由勸阻而不聽，類似集會遊行法中的舉牌，若現場無人勸阻，或經人勸阻後停止裸露，法界人士認為並無開罰理由。

警方表示，妨害風化罪、社會秩序維護法2罪都有爭議，但確實違反社會善良風俗，現已經獲民眾報案，將依法偵辦，全案將函送台北地檢署，由檢察官個案認定。

(中時 )