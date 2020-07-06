倫元投顧分析師陳學進表示，台股6日開高走高，終場上漲207.54點，漲幅1.74％，收在12,116.7點，櫃買指數同步大漲再創新高，終場勁揚4.18點，漲幅2.51％，以170.68點作收。三大法人方面，外資續買201.53億元，投信續買3.32億元，自營商續買64.09億元，惟外資於台指期貨市場上減碼5,433口多單，累計淨多單部位為36,204口，心態呈現謹慎中性偏多。

雖然新冠肺炎疫情持續延燒，且尚未見到緩和跡象，不過台股近期的表現卻是超乎預期得強勢，主因除市場預期下半年全球經濟將可望快速復甦外，內資大戶偏多心態、外資回補買盤、台商資金回流及國際熱錢湧入等四股力量集結，配合全球各國政府齊心偏多，才得以造就這一波「百年難得一見的大行情」。

儘管加權指數從3月19日8,523點觸底反彈以來，至6日再創新高為止，已足足大漲3,593點，不過在多方結構未遭破壞前，只要成交量沒有出現爆量不漲，或是陣前換將、主流異位，例如拉權值股或金融股護指數，讓市場感到「拉東出西」的疑慮，順勢操作仍以「多」為主不變。

個股方面，本周納入投資組合的日揚，應材及台積電等大廠訂單加持，未來可望迎來一波大成長，配合多方氣盛、業內大戶偏多心態濃厚，只要量價不失控，預期後市仍有大漲再創新高的機會。

就類股輪動的角度觀察，帶領股市續創新高的主要力量仍圍繞在生技防疫題材，包括中天、合一及杏國等指標股，以及新科技趨勢主流譬如創意、圓剛、聰泰、安碁資、系微、華擎、光環、華星光、波若威、聯鈞、欣興、玉晶光、創惟、台郡、日揚、陽程、盟立、光洋科等個股擔綱多方主流。

(工商 )