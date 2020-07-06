豐銀投顧分析師羅雅渝表示，美國3日因獨立紀念日休市，但台股6日仍在新台幣匯率維持強升格局，熱錢派對延續下，量價齊揚，開高走高，終場攻上萬二大關，收在波段高點12,116點，漲幅達1.74％，成交金額為2,495億元。

近期美元指數走弱，加上各國寬鬆貨幣政策積極，國際熱錢持續回流新興市場。展望第三季，在資金行情持續上演，預期台股將維持強漲走勢，近期不但日線連五紅、周線連四紅，且已回補1月30日的空方缺口，待前波高點12,197點越過後，壓力轉支撐，多頭行情上看12,500點。

盤中焦點方面，權值股6日表現穩健，蘋概三王同步攻高外，聯發科順利完成填息，帶動整體IC設計類股齊揚。電子族群在大陸去美化及下半年傳統旺季加持下，包括IC設計、半導體等族群波段漲勢凌厲，成為台股反彈的中流砥柱。後續選股方面可朝向5G、蘋概、IC設計、半導體及高殖利率股擇優布局。

個股方面，本周納入投資組合的日揚，上半年累計營收年增5.12％，公司擬於日本及東南亞進一步布局，未來營收及穫利勢必將可穩步攀升。

(工商 )