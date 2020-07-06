永誠國際投顧分析師李忠興表示，隨著國際熱錢持續湧入，台股6日開高走高，攻上12,000點大關後續強，終場上漲207點、以12,116點作收，成交量逼近2,500億元。從技術面來看，加權指數以帶量紅K站上萬二大關，回補1月30日向下跳空缺口的上緣，儘管回補缺口後可能出現賣壓，但仍無礙波段多頭走勢，維持偏多操作不變。

操作方面，短線切入點因個股而異，盤面有連續噴出者，也有壓回整理換手再攻者，端看個人偏好與操作紀律。不過，就效率的角度而言，盤整型態突破的第一根長紅，是可以進場追價的，但經常隔兩天就會拉回洗盤，因此一旦發現突破訊號，可先進場部分資金，待壓回洗盤再進場第二筆，風險低且獲利空間大。

個股方面，本周納入投資組合的日揚，受惠台積電資本支出，4月每股獲利0.25元，6月營收2.44億元、年增33.2％，創下歷史次高。

(工商 )