GIS-KY（6456）公佈6月份自結合併營收為118.77億元，較前一月份增加2.81％，較去年同期增加55.57％。累計第二季合併營收為339.47億元，較前一季增加49.95％，較去年同期增加45.48％。

GIS-KY 6日股價下跌0.42％，收盤價119.5元。

(工商 )

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