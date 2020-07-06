GIS-KY第二季營收339.47億 季增49.95％ 18:222020/07/06 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 GIS-KY（6456）公佈6月份自結合併營收為118.77億元，較前一月份增加2.81％，較去年同期增加55.57％。累計第二季合併營收為339.47億元，較前一季增加49.95％，較去年同期增加45.48％。 GIS-KY 6日股價下跌0.42％，收盤價119.5元。 (工商 ) #GIS-KY #較前 #較去年同期 #增加 #第二季營收 也許您會感興趣 財經熱門新聞 12682別怕？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 即時 慘輸！三星4奈米斷頭 台積電又碾爆死敵 - 財經 威力彩狂飆13億 獎號開出看看今晚能否迎到財神 - 財經 開台才3天 台灣大急改5G資費 - 財經焦點 - 中國時報 等不到EUV設備！中芯嘴硬冷回1句 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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