氣動元件廠氣立拜消費者電子業、手機機殼及電子代工業（EMS）訂單穩定增長，自結6月營收1.46億元，年增26.58％；上半年營收7.47億元，年增8.0％，表現優於預期，擺脫去年中美貿易戰、今年初疫情爆發初期無法正常生產出貨的營運低潮期。氣立7月訂單滿載，呈現淡季不淡的榮景。

氣立表示，氣立4月中旬起，氣立電子業客戶訂單出貨轉強，5月起穩定挹注營收，扭轉前4月營收負成長的局面，回到成長軌道。6月營收1.46億元，比去年同期成長逾二成。

氣立表示，電子業訂單去年受美中貿易戰而暫緩、年初也受疫情影響而遞延，目前已恢復正常出貨狀態，其中又以消費性電子業，像是手機及NB等拉貨力道最為強勁，顯示各大手機品牌今年新款生產計劃正式啟動，以往第三季新機發表會雖受疫情影響而遞延至第四季，第三季自動化設備需求暢旺，呈淡季不淡，氣立生產的氣動元件也可以受益。

氣立表示，展望下半年，氣立維持樂觀審慎態度，從訂單出貨來看，終端消費性電子產業已開始復甦，旺季將可望延續至第三季，第四季得看全球經濟景氣回復狀況而定，整體營收成長可望延續至明年，隨著自動化趨勢持續前進，有效挹注氣立營運再創高峰。

氣立指出，氣立大陸浙江平湖邦燁新廠，目前進入驗收階段，預計第三季季商轉啟用，新廠規劃整合壓鑄、陽極電鍍、烤漆、CNC車間等上下游一條龍製程，今年內可望開始貢獻，並在2021年發揮投產效益，為氣立明年營運更添薪火。

(工商 )