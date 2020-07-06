因應新冠肺炎疫情，民進黨政府從1月26日開始限制大陸地區人員入台。國民黨指出，統計共有400多位「小明」有家不能歸，而依移民署規定，持居留證者每年需在台居留滿183天，若政府持續未開放陸配子女返台，會讓陸配子女無法滿足在台居留183天的規定，導致下次申請居留證的排序被往後遞延，嚴重影響他們的權益，因此未來這一星期將是黃金關鍵期，民進黨政府應速謀解決之道。

國民黨指出，移民署規定， 16歲以下陸配子女須先持4年的長期探親證件，才能排入專案居留配額，排到配額才能以專案居留的身分在台生活，2年後才能取得身分證。但專案居留的資格有配額限制，整個過程短則6年，長則可能需要8至9年。而持居留證者每年需在台居留滿183天，陸配子女長期在台生活，向來符合規定。但若持續未開放陸配子女返台，會讓使他們無法滿足在台居留規定天數。

國民黨指出，這群「小明」或由台籍父或母所親生之子女，或為陸配前婚生之子女，都是已有居留證，但卻因防疫而被阻於家門之外，被民進黨政府變相「流放」。據了解，這群新台灣之子們大多是在1月春節前離境，若欲完成183天的在台居留天數要求，未來一個星期將是黃金關鍵期。如果一週內未能回台，在台居留天數將無法滿足183 天的要求，除影響申請長期居留的合法權益，更會使得這群未成年子女申請中華民國身分證的資格延宕。

國民黨表示，豈可因為擔憂疫情擴散，而以無情拆散無辜民眾家庭為代價？這對於強調人權為普世價值的台灣是極大諷刺，而強調「這樣剛好」的政府更不應以此種冷酷作法當作唯一對策，更何況如今台灣已經開放境外商務人士短期入境、中介轉機等措施，更沒有道理採取持續不作為的態度。

國民黨呼籲，民進黨政府應盡速解決「小明們」的返台問題，此外，有關單位更應有所作為，協助保障因為疫情管制而面臨「183大限」小明們的合法權益。

(中時 )