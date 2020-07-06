2020年7月5日晚，陸印邊界問題陸方特別代表、國務委員兼外交部長王毅同印方特別代表、印度國家安全顧問多瓦爾通電話。王毅表示，今年是陸印建交70周年。陸印關系歷經風雨考驗，取得今天的發展局面來之不易。前不久陸印邊界西段发生加勒萬河谷事件的是非曲直十分清楚，陸方將繼續有力捍衛自身領土主權，維護邊境地區和平安寧。

陸印雙方就緩和當前兩國邊界事態坦誠深入交換了意見，並達成積極4點共識：

一、雙方同意遵循兩國領導人達成的重要共識，認為維護邊境地區和平與安寧對雙邊關系長遠发展至關重要，應把邊界問題置於雙邊關系的適當位置，避免分歧上升為爭端。

二、雙方重申遵守兩國就邊界問題簽署的一系列協定協議，共同努力緩和邊境地區的局勢。

三、雙方同意將通過特別代表會晤機制加強溝通，不間斷地舉行陸印邊境事務磋商和協調工作機制會議，不斷完善和加強邊境地區信任措施建設，避免影響邊境地區和平與安寧的事件再次發生。

四、雙方歡迎近期兩國軍事和外交會晤取得的進展，同意繼續保持對話磋商，並強調應抓緊落實兩國邊防部隊軍長級會談達成的各項共識，盡快完成雙方一線部隊脫離接觸進程。

(中時 )