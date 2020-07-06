台股加權股價指數6日收12,116點，未創年初新高，也未創歷史12,682新高，不過，受惠於櫃買市場內資人氣爆棚，價量齊揚創高，證交所最新統計，寶島股價指數6日收13,982.86點，已超越今年1月14日的13,880.03點，並領先突破寶島股價指數103年5月5日編製發布來歷史新高，僅差不到18點就攻上14,000點。

此外，證交所統計，6日跨上市櫃成交值達3,482.74億元，也超越今年1月30日的爆量長黑3,397.4億元巨量，創下2007年7月23日以來，跨上市櫃最大量。

寶島股價指數6日收13,982.86點，大漲249.61點，成交值3,482.74億元，指數率先突破今年1月13日的13,800.12點歷史新高，跨市場成交值也寫新高，均是拜櫃買市場創下13年來新高所賜。櫃買市場6日成交值953.87億元，改寫歷史第二高，蓄勢直逼千億元大量。

(工商 )