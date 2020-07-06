華研國際音樂（8446）6月合併營收0.86億元、年減31.14％，累計前6月營收5.87億元、年減17.42％。華研表示，國內疫情趨緩，藝人的商業活動開始回溫，若未再有新一波疫情導致人流限制，第三季營收可望逐漸回溫，但由於籌辦大型演唱會活動的不確定性仍高，會將主力轉攻藝人代言活動與推出新作，增加後續的授權與演藝經紀收入成長空間。

華研原定今年大型演唱會以海外巡迴為主，基於大陸與歐美地區疫情仍然未獲控制，藝人商業活動將以國內為主，包括校園活動、小型售票演唱會等，身處大陸地區的藝人也持續在當地安排演藝工作，像是郁可唯近日在大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐》演出，有利未來演藝活動成長。

此外，華研將推出大型公開新人徵選計畫「ZZ世代練習生」，在暑假遴選出第一期練習生，善用公司師資發展培訓課程，培養新人的表演、創作實力。華語樂壇在華研打造出S.H.E與飛輪海之後，多年來未再有接棒團體，期待藉由ZZ世代練習生徵選計畫，發掘具潛力的男子與女子天團。

(工商 )