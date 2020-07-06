全台第一座水平旋轉的高雄大港橋，6日下午由交通部長林佳龍、高雄市政府副秘書長王啟川、以及台灣港務公司董事長李賢義等人共同啟用，未來將大幅縮短進出駁二、蓬萊港區的步行距離和往來時間，提升亞洲新灣區的港埠觀光產業效益。

台灣灣港務公司6日下午5時，在高雄輕軌大義站前，舉辦「高雄港大港橋啟用典禮」，交通部長林佳龍、行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞、高雄市政府副秘書長王啟川、李法委員李昆澤、立法委員許智傑、交通部航港局長郭添貴、以及航商業者等多人與會。

交通部長林佳龍表示，大港橋有世界級的美學，藉由大港橋串聯高雄市駁二藝術特區、以及高雄港蓬萊商業區，展現高雄港市觀光發展的新契機，高雄港舊港區將營造屬於市民遊客親水觀光、以及休憩的打卡新景點，未來可望引入大量人潮創造可觀的經濟效益。

台灣港務公司董事長李賢義表示，高雄大港橋啟用之後，可望大幅提升亞洲新灣區的港埠觀光產業效益。

李賢義指出，大港橋斥資約3.2億元，橋長110公尺，橋寬5公尺到11公尺不等，開放時間自上午8時至晚上10時，並於每日下午3時開啟旋轉及閉合，每次各約5分鐘完成，閉合時，可供550人通行及自行車牽行，縮短進出駁二、蓬萊港區原需30分鐘的步行距離。

他說，大港橋不僅兼顧第三船渠既有船舶及遊艇通行，同時設有離橋面高3公尺的鯨豚流線型觀景平台，以36階的螺旋式階梯，環繞主塔，逐步升高，可讓民眾眺望高雄港市重要建設的海上風情，成為臨水岸觀景、觀光休憩及約會打卡的新亮點。

(工商 )