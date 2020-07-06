振興三倍券即將上路，各項優惠琳瑯滿目，到底要選什麼才能讓振興三倍券不只三倍，臺灣企銀大聲說「振興三倍券選臺灣企銀就對」。

臺企銀提供客戶多重好禮回饋，力挺消費，用臺企支付（台灣Pay）、臺企信用卡享好康優惠。

首先邀請客戶即日起至臺企銀「振興三倍券選我選我」活動網站完成臺企支付（台灣Pay）或臺企信用卡綁定，然後自7月15日當天起開始累計消費達3,000元（含）以上，除了政府的2,000元滿額獎勵金外，最多還可享額外六重好禮大回饋。

綁定臺企支付（台灣Pay）且累計消費達3,000元，符合政府回饋2,000元資格者，可再享好康六重送，第一重臺企銀加碼回饋金300元（前33,333名），第二重於9月30日前早鳥好禮金可獲得300元（前10,000名），第三重新用戶首刷再享100元（前10,000名），第四重至指定特店消費平均回饋20％（最高1,500元），第五重還可參加百萬汽車、GOGORO等多項好禮抽獎，第六重於12月31日前成為臺企銀銀色之愛信用卡新戶，於核卡後60日內，刷3筆每筆消費皆達666元以上，再贈7-11電子禮券最高600元。

綁定臺企支付（台灣Pay）多消費多回饋，政府2,000元加好康六重加碼（最高回饋2,200元），總回饋上看4,200元。

綁定臺企信用卡（含簽帳金融卡）且累計消費達3,000元，符合政府回饋2,000元資格者，可再享二重加碼，第一重臺企銀加碼回饋金200元（前10,000名），第二重銀色之愛信用卡新戶同享7-11電子禮券最高600元優惠，總回饋上看2,800元。

臺企支付（台灣Pay）、臺企信用卡超殺方案等著和民眾一起享樂。

台灣Pay特約商家高達14多萬家，到處皆可刷，優惠好康更是一波接一波，臺企銀一直以來積極拓展台灣Pay特約店家，並常與店家舉辦一系列極具吸引力的消費回饋行銷活動。

下半年開始分別與詩肯集團（詩肯柚木、詩肯居家）舉辦「到詩肯買家具 台灣Pay享回饋」消費享15％回饋（最高回饋1,500元），與路易莎咖啡舉辦「路易莎×台灣Pay 最莎!消費享20％回饋」，並與原民會舉辦「挺原民．享優惠」及與臺北建國假日花市玉市舉辦「假日台灣Pay，愈「花」「玉」開心」，此二者最高消費均享50％回饋。

另外，臺企銀現正與「哈肯舖手感烘培」、「奇威名品」等洽談合作。臺企銀與政府、民眾及店家一同努力刺激消費、提振經濟，共創繁榮。

(工商 )