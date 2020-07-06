資金大舉流入下，帶動港元匯價持續強勢。港元兌美元匯價6日再度觸發7.75元的強方兌換保證，香港金管局再進場承接美元，總計向市場注入54.25億港元流動性，為自6月24日以來再度入市。

香港經濟日報報導，2020年以來，金管局共22次因港元觸及強方兌換保證而進場調節，主要4月有6次、6月進場15次，7月6日一次，累計注資630.64億港元。

(工商 )