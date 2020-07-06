港元強勢 港金管局再進場注資54.25億港元 18:232020/07/06 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 資金大舉流入下，帶動港元匯價持續強勢。港元兌美元匯價6日再度觸發7.75元的強方兌換保證，香港金管局再進場承接美元，總計向市場注入54.25億港元流動性，為自6月24日以來再度入市。 香港經濟日報報導，2020年以來，金管局共22次因港元觸及強方兌換保證而進場調節，主要4月有6次、6月進場15次，7月6日一次，累計注資630.64億港元。 (工商 ) #進場 #億港 #強勢 #注資 #強方兌換保證 也許您會感興趣 財經熱門新聞 12682別怕？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 財經 慘輸！三星4奈米斷頭 台積電又碾爆死敵 - 財經 慘！死越多人…美股越噴 專家爆背後有大魔王 - 財經 開台才3天 台灣大急改5G資費 - 財經焦點 - 中國時報 川普追殺奏效！華為5G設備...半年後恐判死 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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