屏東縣政府與產學合作推動「築城計畫」，透過科技發展智慧農業，在香蕉園裡裝設儀器，將數據建立標準化模組，縣長潘孟安（中）也到園中了解。（潘建志攝）

屏東縣政府與產學合作推動「築城計畫」，透過科技發展智慧農業，提升台蕉產能，拓展外銷市場再創榮景。（潘建志攝）

近年來台灣香蕉重新打入日本市場，屏東香蕉占台蕉外銷量2／3，今年預計外銷量可超過2000公噸。為了提高屏東香蕉的品質及產量，強化外銷實力，縣府與產學合作推動「築城計畫」，透過科技發展智慧農業，期望再創台蕉榮景。

台灣香蕉大多內銷，年產量約30萬噸，外銷僅3000噸只占1％，其中日本是最大市場。日本香蕉市場早年由台灣獨占，後來被菲律賓取代，近年來縣府積極推動屏東香蕉返回日本市場，外銷量也逐年上揚。

為了提高屏東香蕉質與量，縣府推動屏蕉「築城計畫」，由經濟部工業局補助經費，結合資訊公司科技研發團隊，透過科技應用模組、大數據、數位分身農場等發展智慧農業，提升質與量帶動屏蕉農業轉型。

團隊在香蕉園裡裝設儀器，偵側土地的溫度、溼度、電導度，以此調整灌溉、施肥的量；並用影像分析香蕉的色澤及長度。所有數據都傳到資料庫中，建立起標準化模組，了解田地所需的肥量及水量，提高單位面積產量並種出最好的香蕉。

計畫同時配合「大農帶小農」方案，讓有經驗的大農帶領小農。全台最大的香蕉集銷中心藝隆農產公司負責人余致榮，便帶領10名小農組成面積200公頃的團隊，除了推展智慧農業，也希望提升產能、降低成本，創造更大的外銷市場。

(中時 )