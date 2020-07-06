屏東縣公共圖書館服務再升級，屏東縣政府文化處7月與屏東郵局合作，藉以提升通閱服務效率，讓各鄉鎮圖書可以快速流通、縮短等書時間；同時，各圖書館數位化設備也全面提升，提供更完善的資訊與學習環境，滿足讀者多元需求。

屏縣府文化處圖資科長張關評指出，過去通閱讀者必須負擔部分費用，2018年推出免費通閱服務後，只要線上申請，讀者可就近於圖書館借閱縣內其他鄉鎮圖書館書籍，通閱通還的便利措施，讓借閱率大幅提升。

數據顯示，今年上半年通閱統計共2萬2050冊，相較去年同期1萬4796冊，明顯成長許多。但張關評表示，考量各鄉鎮圖書館人力不足，無法天天寄出館際互借圖書，使得一般需要7個工作天才能送達。

因此特別與屏東郵局合作，各鄉鎮圖書館固定每周二、四都有通閱的圖書到館，縮短寄送時間，讓通閱服務不僅免費且更有效率。

此外，縣府爭取教育部經費挹注，全縣鄉鎮圖書館寬頻網路皆提昇到100MB，並輔導各館增加WIFI無線熱點服務。累積至今共添購個人電腦273台、筆記型電腦53台及平板電腦259台等，讓圖書館不僅是看書的地方，也提供數位學習的多功能環境，成為名符其實社區公共資訊站。

(中時 )