每逢清明節，八里區慈恩納骨塔總湧入大批人潮，年長、身障者卻因無設置電梯，導致追思祭祖寸步難行，市府去年推動納骨塔增設電梯工程，今（6）日舉行啟用儀式，八里區長吳嘉榮表示，增設電梯後追思不再是難事，歡迎民眾祭祖後到八里景點來走走。

八里區慈恩納骨塔6日舉行電梯剪綵儀式，在地議員陳偉杰、鄭宇恩、立委洪孟楷八里主任徐偉勛、下罟里長汪金傳及地方仕紳等等也都蒞臨現場一起見證。

八里區公所表示，八里區慈恩納骨塔位於淡水河左岸八里渡船頭山坡上，眺望北市大屯山及美麗的出海口，是視野風景極佳的風水寶地，三重、蘆洲、八里居民為往生親人安置福地的首選。

八里區長吳嘉榮表示，本塔是迄今已將近20年為舊式塔位大樓，因原塔無設計電梯且樓高5層，長者或行動不便者要從1樓爬樓梯至5樓確屬不易，在地方民意代表的促成及新北市政府團隊的努力下，共同讓本電梯增設工程圓滿興建完成，也讓前來祭祀的民眾慎終追思有愛無礙。

八里區公所指出，本塔電梯增建工程於去年3月18日開工，今年6月5日正式取得使用執照，提供長者及身心障礙人士無障礙之祭拜追思環境，總工程經費計1,217萬元，分別由新北市政府民政局補助333萬6,174元、新北市政府殯葬處補助790萬2,030元、八里區公所自籌93萬4,488元。

(中時 )